На алтайском предприятии выясняют причины запрета их гречки в Белоруссии

Алтайская компания «Вега-инжиниринг», производящая гречку, выясняет причину запрета их продукта в Белоруссии. Об этом рассказали в управлении по пищевой промышленности края в беседе с РИА «Новости».

«Предприятие-производитель ведёт работу со своими торговыми партнёрами в Белоруссии по выяснению всех обстоятельств», — говорится в сообщении.