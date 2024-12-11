На алтайском предприятии выясняют причины запрета их гречки в Белоруссии
Алтайская компания «Вега-инжиниринг», производящая гречку, выясняет причину запрета их продукта в Белоруссии. Об этом рассказали в управлении по пищевой промышленности края в беседе с РИА «Новости».
«Предприятие-производитель ведёт работу со своими торговыми партнёрами в Белоруссии по выяснению всех обстоятельств», — говорится в сообщении.
Напомним, Госстандарт Республики Беларусь ввёл запрет на ввоз и продажу гречневой быстроразваривающейся крупы, произведённой российской компанией «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Данное решение было принято на основании несоответствия продукции техническим регламентам Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
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