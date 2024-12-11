«Быть очень сильными»: В ЕС подсказали Трампу, как вести себя с Россией

Новому правительству избранного президента Дональда Трампа следует быть более жёстким с Россией, чтобы не получить проблем со стороны Китая. С таким советом выступила новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Её слова приводит Politico.

«Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень сильными в отношении России», — сказала она.

Также Каллас отметила, что западная поддержка Киева может служить сигналом для Китая из-за ситуации с Тайванем. Помимо этого, она указала, что Россия имеет «законные права» на замороженные активы, однако их лучше пустить на восстановление Украины, что отдавать обратно.