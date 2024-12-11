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Регион
11 декабря, 07:33

«Быть очень сильными»: В ЕС подсказали Трампу, как вести себя с Россией

Каллас: Трамп должен быть жёстким России, чтобы влиять на Китай

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Новому правительству избранного президента Дональда Трампа следует быть более жёстким с Россией, чтобы не получить проблем со стороны Китая. С таким советом выступила новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Её слова приводит Politico.

«Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень сильными в отношении России», — сказала она.

Также Каллас отметила, что западная поддержка Киева может служить сигналом для Китая из-за ситуации с Тайванем. Помимо этого, она указала, что Россия имеет «законные права» на замороженные активы, однако их лучше пустить на восстановление Украины, что отдавать обратно.

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Недавно глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что если Дональд Трамп будет вести примирительную политику на Украине основываясь на справедливых российских условиях, то это станет сигналом к бегству с тонущего корабля для Владимира Зеленского. В таком случае эвакуация главаря неизбежна.

Николай Рюмин
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