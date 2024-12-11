«Быть очень сильными»: В ЕС подсказали Трампу, как вести себя с Россией
Каллас: Трамп должен быть жёстким России, чтобы влиять на Китай
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Новому правительству избранного президента Дональда Трампа следует быть более жёстким с Россией, чтобы не получить проблем со стороны Китая. С таким советом выступила новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Её слова приводит Politico.
«Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень сильными в отношении России», — сказала она.
Также Каллас отметила, что западная поддержка Киева может служить сигналом для Китая из-за ситуации с Тайванем. Помимо этого, она указала, что Россия имеет «законные права» на замороженные активы, однако их лучше пустить на восстановление Украины, что отдавать обратно.
Недавно глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что если Дональд Трамп будет вести примирительную политику на Украине основываясь на справедливых российских условиях, то это станет сигналом к бегству с тонущего корабля для Владимира Зеленского. В таком случае эвакуация главаря неизбежна.