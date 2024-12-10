Если избранный лидер США Дональд Трамп будет вести примирительную политику на Украине основываясь на справедливых российских условиях, то это станет сигналом к бегству с тонущего корабля для Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости».

«Если концепция Трампа рассчитана на справедливый мир на Украине, с учётом российских геополитических интересов, то наступление такого мира для режима Зеленского — это сигнал к эвакуации», — сказал Константинов.