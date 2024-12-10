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Регион
10 декабря, 06:55

«Сигнал к эвакуации»: Зеленскому предрекли горькое разочарование из-за плана Трампа по Украине

Константинов: Стратегия Трампа может стать сигналом к эвакуации для Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Если избранный лидер США Дональд Трамп будет вести примирительную политику на Украине основываясь на справедливых российских условиях, то это станет сигналом к бегству с тонущего корабля для Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости».

«Если концепция Трампа рассчитана на справедливый мир на Украине, с учётом российских геополитических интересов, то наступление такого мира для режима Зеленского — это сигнал к эвакуации», — сказал Константинов.

Парламентарий уверен, что единственный мир, который может быть достигнут на Украине, подразумевает полную ликвидацию террористического режима, а также гуманитарную и информационную свободу для населения.

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Напомним, Трамп 7 декабря встретился с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в соборе Парижской Богоматери. По данным СМИ, в ходе разговора удалось согласовать ряд действий по разрешению кризиса. Республиканец после беседы объявил, что Зеленский приготовился к переговорам. Сам же он, похоже, пытается доказать обратное. Кремль уже изучил предложение американского политика и напомнил условия начала мирного процесса.

Николай Рюмин
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