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11 декабря, 07:21

ФСБ накрыла международную сеть колл-центров, обманувших граждан более 20 стран

Совместными усилиями ФСБ и МВД в Москве были выявлены три нелегальных кол-центра, занимавшихся обманом десятков тысяч граждан из более 20 стран Европы и Азии. Девять человек задержаны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В Москве пресечена деятельность трёх мошеннических кол-центров. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы (ОПГ), контролировавшей функционирование на территории Москвы трех офисов кол-центров, структурно входящих в международную сеть мошенников, подконтрольных находящемуся в розыске главарю ОПГ «Химпром» Егору Буркину», — сообщили в ЦОС.

Как следует из данных ФСБ, сотрудники колл-центра осуществляли звонки жертвам и под видом инвестиционной деятельности занимались хищением их средств. По предварительным данным пострадали десятки тысяч граждан из более 20 государств Европы и Азии. Похищенные кол-центрами в Москве деньги направлялись на финансирование ВСУ. Ущерб исчисляется десятками миллионов долларов США, добавили в ЦОС. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Во время операции полицейских на местах находилось свыше 300 сотрудников, все они — граждане более чем 10 государств ближнего и дальнего зарубежья. Также удалось выявить личность одного из задержанных, он ранее был объявлен в международный розыск.

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А ранее Life.ru уже сообщал, что ФСБ накрыла международную сеть колл-центров, обманувших 100 тысяч человек. Мошенники под видом инвестиционных сделок выманивали деньги у граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других. Также были задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов сети, которые в том числе распространяли ложные сообщения о подготовке терактов по заданию СБУ.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Мария Любицкая
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