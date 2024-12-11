Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 07:21
26167

ВСУ использовали ракеты-дроны «Паляница» при нанесении удара по Таганрогу

SHOT: ВСУ нанесли удар по Таганрогу ракетами-дронами «Паляница»

Таганрог сегодня ночью, по предварительным данным, был атакован ракетами-дронами «Паляница». Об этом пишет SHOT.

Дальность полёта «Паляницы» достигает 750 км, скорость — 900 км/ч, боевая часть имеет массу 30-50 кг.

Появилось видео из Таганрога во время ракетной атаки ВСУ
Появилось видео из Таганрога во время ракетной атаки ВСУ

Напомним, что сегодня ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении промышленного предприятия. Также сгорело 14 авто на парковые, жертв среди населения нет.

Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Политика
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar