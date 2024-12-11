ВСУ использовали ракеты-дроны «Паляница» при нанесении удара по Таганрогу

Таганрог сегодня ночью, по предварительным данным, был атакован ракетами-дронами «Паляница». Об этом пишет SHOT.

Появилось видео из Таганрога во время ракетной атаки ВСУ

Появилось видео из Таганрога во время ракетной атаки ВСУ

Напомним, что сегодня ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении промышленного предприятия. Также сгорело 14 авто на парковые, жертв среди населения нет.