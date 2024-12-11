ВСУ использовали ракеты-дроны «Паляница» при нанесении удара по Таганрогу
SHOT: ВСУ нанесли удар по Таганрогу ракетами-дронами «Паляница»
Таганрог сегодня ночью, по предварительным данным, был атакован ракетами-дронами «Паляница». Об этом пишет SHOT.
Дальность полёта «Паляницы» достигает 750 км, скорость — 900 км/ч, боевая часть имеет массу 30-50 кг.
Напомним, что сегодня ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении промышленного предприятия. Также сгорело 14 авто на парковые, жертв среди населения нет.