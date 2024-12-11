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Регион
11 декабря, 08:15

Путин отметил важность развития дружественных связей с мусульманскими странами

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия придаёт огромное значение организации качественных взаимоотношений с мусульманскими государствами. С таким приветствием выступил президент РФ Владимир Путин участников мероприятий группы стратегического видения «Россия – исламский мир».

«Россия традиционно придаёт большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества», — говорится в телеграмме.

Лидер отметил, что мероприятие в этот раз проходит на «гостеприимной земле Малайзии». Он добавил, что мировоззрение России с мусульманскими партнёрами по вопросам региональной и глобальной повестки полностью совпадает. Исламский мир, по словам Путина, выступает за формирование демократического миропорядка, основанного на равенстве и свободном от дискриминации толке.

Во время заседания будет рассмотрена проблематика решения региональных конфликтов и терроризма. Путин уверен, что беседе пройдёт в конструктивном ключе.

Священник восхитился мудростью Путина, который поцеловал священную книгу мусульман в Чечне
Священник восхитился мудростью Путина, который поцеловал священную книгу мусульман в Чечне

Этим летом президент России Владимир Путин восхитил зарубежных пользователей соцсетей отношением к Корану: в ходе посещения мечети пророка Исы в Грозном лидер поцеловал священную книгу мусульман. Уважительный жест политика сняли на видео, которое стало вирусным в соцсетях X и YouTube.

Николай Рюмин
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