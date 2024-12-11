Путин отметил важность развития дружественных связей с мусульманскими странами

Россия придаёт огромное значение организации качественных взаимоотношений с мусульманскими государствами. С таким приветствием выступил президент РФ Владимир Путин участников мероприятий группы стратегического видения «Россия – исламский мир».

«Россия традиционно придаёт большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества», — говорится в телеграмме.

Лидер отметил, что мероприятие в этот раз проходит на «гостеприимной земле Малайзии». Он добавил, что мировоззрение России с мусульманскими партнёрами по вопросам региональной и глобальной повестки полностью совпадает. Исламский мир, по словам Путина, выступает за формирование демократического миропорядка, основанного на равенстве и свободном от дискриминации толке.

Во время заседания будет рассмотрена проблематика решения региональных конфликтов и терроризма. Путин уверен, что беседе пройдёт в конструктивном ключе.