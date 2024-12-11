Эксперты объяснили, почему США вряд ли решатся доверить Украине термоядерную бомбу
Богуславская сочла маловероятным размещение на Украине ядерного оружия США
Вероятность размещения американского ядерного оружия на Украине существует, однако она не является высокой, считает Юлия Богуславская, кандидат политических наук и преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета.
«Если такое решение будет принято, это приведет к значительной эскалации конфликта и, по сути, может приблизить Россию и США к конфликтным действиям. Технически возможно перемещение тактического ядерного оружия из Европы, где оно уже размещено. Однако ответственность за такие шаги крайне велика», — приводит мнение эксперта РИА «Новости».
Ранее американское издание National Interest сообщило, что Запад может рассмотреть возможность размещения на Украине ядерного оружия, включая атомные бомбы B61, в ответ на испытания Россией одной из новых ракетных систем средней дальности «Орешник» .
B61 — это термоядерная бомба, которая служит основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. Она представляет собой модернизированную версию ядерного боеприпаса, разработанного в 1960-х годах. 27 октября 2023 года в США были проведены испытания новейшей 13-й управляемой модификации этой авиабомбы.
Kandinsky 3.1 / Life.ru