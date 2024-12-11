Эксперты объяснили, почему США вряд ли решатся доверить Украине термоядерную бомбу

Вероятность размещения американского ядерного оружия на Украине существует, однако она не является высокой, считает Юлия Богуславская, кандидат политических наук и преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета.

«Если такое решение будет принято, это приведет к значительной эскалации конфликта и, по сути, может приблизить Россию и США к конфликтным действиям. Технически возможно перемещение тактического ядерного оружия из Европы, где оно уже размещено. Однако ответственность за такие шаги крайне велика», — приводит мнение эксперта РИА «Новости».

Ранее американское издание National Interest сообщило, что Запад может рассмотреть возможность размещения на Украине ядерного оружия, включая атомные бомбы B61, в ответ на испытания Россией одной из новых ракетных систем средней дальности «Орешник» .