«Никаких иллюзий»: Рябков оценил перспективы отношений с США после прихода Трампа к власти

Не стоит ожидать значительного улучшения отношений между США и Россией после прихода Дональда Трампа к власти. Об это заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков оценил перспективы отношений с США после прихода Трампа к власти. Видео © Life.ru

По его словам, в Вашингтоне сохранится антироссийский консенсус, который наблюдается и при текущей американской администрации. Рябков отметил, что изменения могут произойти лишь в определённых нюансах, однако серьёзных сдвигов в двусторонних отношениях не предвидится.

«Никаких иллюзий или завышенных ожиданий быть не должно», — подчеркнул замминистра иностранных дел РФ.