«Никаких иллюзий»: Рябков оценил перспективы отношений с США после прихода Трампа к власти
Рябков: Не стоит ждать улучшения отношений с США после прихода Трампа к власти
Не стоит ожидать значительного улучшения отношений между США и Россией после прихода Дональда Трампа к власти. Об это заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков оценил перспективы отношений с США после прихода Трампа к власти. Видео © Life.ru
По его словам, в Вашингтоне сохранится антироссийский консенсус, который наблюдается и при текущей американской администрации. Рябков отметил, что изменения могут произойти лишь в определённых нюансах, однако серьёзных сдвигов в двусторонних отношениях не предвидится.
«Никаких иллюзий или завышенных ожиданий быть не должно», — подчеркнул замминистра иностранных дел РФ.
Ранее Трамп заявил, что сейчас президент России Владимир Путин должен «начать действовать» для переговоров по Украине. По мнению американского политика, для этого настал наиболее подходящий момент. К слову, сам Трамп после выборов главы Штатов ещё не контактировал лично с Путиным.
ТАСС / Донат Сорокин