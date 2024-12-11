Бывший солист «Премьер-министра» Марат Чанышев рассказал, что готов жениться

Бывший солист популярной группы «Премьер-министр» Марат Чанышев, известный своими хитами начала 2000-х, поделился планами на будущее. В интервью Леди Mail артист рассказал, что, хотя официально не женат, его личная жизнь складывается счастливо. Чанышев отметил, что готов к браку и не исключает, что в скором времени может жениться. Он подчеркнул, что в женщине ценит красоту, ум и скромность, а отталкивают его хамство и вульгарность.

Чанышев также выразил желание ещё раз стать отцом. У него уже есть дочь Виктория от предыдущих отношений с гражданской супругой Ксенией. Девушка окончила девятый класс и теперь выбирает между поступлением в МГИМО и ВШЭ, что будет зависеть от результатов ЕГЭ. «Да, дочь окончила 9-й класс и хотела поступать в колледж, но потом передумала и решила остаться в школе», — делится певец.

На творческом фронте у Марата дела идут активно. Он работает над сольным альбомом, в который войдут более 14 песен, и планирует съёмки нового клипа. В преддверии новогодних праздников Чанышев участвует в корпоративных мероприятиях, исполняя как старые хиты «Премьер-министра», такие как «Девочка с севера» и «Два бриллианта», так и новые композиции.

Вспоминая времена популярности группы, Чанышев отметил, что распад коллектива был вызван конфликтом с продюсером Евгением Фридляндом после замены одного из участников. Несмотря на сожаление о распаде, Марат считает, что это был необходимый шаг. Он также отметил, что популярность группы постепенно снижалась, и хотя это было непросто, он не жалеет о пройденном пути.

Чанышев объяснил, что в 90-е и 2000-е бойзбенды были на пике популярности, как и на Западе, но сейчас интерес сместился в сторону сольных исполнителей. Однако, по его мнению, некоторые группы всё ещё способны собирать полные залы.

Ранее другой солист группы «Премьер-министр» Александр Смольянинов* оказался в центре внимания, после того как стало известно о его романе с женой бывшего солиста группы Сергея Ланского.