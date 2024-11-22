Гуф сделал предложение своей девушке на концерте в Москве, но на колено вставать не захотел

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сделал предложение своей девушке прямо во время выступления в столичном клубе. Видео с места публикует SHOT .

«Я говорил, что я не женюсь больше никогда. Я хочу жениться опять. Я не буду становиться на колено, просто возьми», — сказал музыкант.