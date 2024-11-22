Гуф сделал предложение своей девушке на концерте в Москве, но на колено вставать не захотел
Гуф сделал предложение своей девушке во время выступления в столичном клубе
Гуф и его девушка Разият Салахова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 69kitana
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сделал предложение своей девушке прямо во время выступления в столичном клубе. Видео с места публикует SHOT.
Гуф сделал предложение своей девушке прямо во время выступления в столичном клубе. Видео © Telegram / SHOT
«Я говорил, что я не женюсь больше никогда. Я хочу жениться опять. Я не буду становиться на колено, просто возьми», — сказал музыкант.
Предположительно, избранницей Гуфа является некая Разият Салахова.
Напомним, недавно Долматов угодил в нарко-скандал: Гуф попал в рехаб после инцидента в подмосковной бане, где он подрался с полицейским. Затем он пытался уговорить врачей отпустить его из реабилитационного центра, чтобы выступить на концертах, пусть даже с электронным браслетом. Медики пообещали выписать артиста, если на его концерте в Москве 22 ноября ничего не случится. В результате концерт состоялся. На нём он выступил с электронным браслетом и анонсировал прощальный тур по России.