Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 12:49

"Я нашёл свою любовь": Смольянинов* увёл жену у бывшего солиста группы "Премьер-министр"

Смольянинова* поймали на романе с женой экс-солиста "Премьер-министра" Ланского

Артур Смольянинов* с новой возлюбленной. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chelovek.cilveks.human

Артур Смольянинов* с новой возлюбленной. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chelovek.cilveks.human

Актёра Артура Смольянинова* заметили в компании неизвестной девушки, сам он уже публично признаётся ей в любви. Портал "Страсти" выяснил, что за незнакомка находится рядом с артистом.

Спутницей 40-летнего актёра оказалась 46-летняя Екатерина Ланская-Сапожникова, и она замужем за экс-солистом группы "Премьер-министр" Дмитрием Ланским. Она является продюсером группы CheLovek, которую создал Смольянинов*. Пара уже начала активничать в соцсетях. Влюблённые выставляют совместные снимки и не скрывают отношений. Кстати, Смольянинов* никогда не указывает имени своей возлюбленной.

"Ирония судьбы": Эксперт заметил интересную деталь на "прожарке" Смольянинова* в Берлине
"Ирония судьбы": Эксперт заметил интересную деталь на "прожарке" Смольянинова* в Берлине

"Я нашёл свою любовь (или она меня), свою фею… Мне её послала Вселенная. Совершенно непонятно за что, но абсолютно понятно зачем: спасти меня и весь этот мир, как обычно", — написал артист.

Заметили, кстати, актёра в компании новой избранницы в тот день, когда российский турист жёстко "прожарил" Смольянинова* в Берлине. Всё произошло перед игрой сборных Испании и Англии в финале Евро-2024. Болельщик, абсолютно не стесняясь в выражениях, высказал артисту всё, что думает о его поведении. Смольянинов* же начал кидаться на россиянина. После ситуации Артур даже записал видео, в котором признался, что сорвался. Правда, аудитория сочла его слова нелепыми.

* Находится в списке иностранных агентов Минюста РФ, а также включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров