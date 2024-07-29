"Я нашёл свою любовь": Смольянинов* увёл жену у бывшего солиста группы "Премьер-министр"

Актёра Артура Смольянинова* заметили в компании неизвестной девушки, сам он уже публично признаётся ей в любви. Портал "Страсти" выяснил, что за незнакомка находится рядом с артистом.

Спутницей 40-летнего актёра оказалась 46-летняя Екатерина Ланская-Сапожникова, и она замужем за экс-солистом группы "Премьер-министр" Дмитрием Ланским. Она является продюсером группы CheLovek, которую создал Смольянинов*. Пара уже начала активничать в соцсетях. Влюблённые выставляют совместные снимки и не скрывают отношений. Кстати, Смольянинов* никогда не указывает имени своей возлюбленной.

"Я нашёл свою любовь (или она меня), свою фею… Мне её послала Вселенная. Совершенно непонятно за что, но абсолютно понятно зачем: спасти меня и весь этот мир, как обычно", — написал артист.

Заметили, кстати, актёра в компании новой избранницы в тот день, когда российский турист жёстко "прожарил" Смольянинова* в Берлине. Всё произошло перед игрой сборных Испании и Англии в финале Евро-2024. Болельщик, абсолютно не стесняясь в выражениях, высказал артисту всё, что думает о его поведении. Смольянинов* же начал кидаться на россиянина. После ситуации Артур даже записал видео, в котором признался, что сорвался. Правда, аудитория сочла его слова нелепыми.