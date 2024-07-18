"Возмездие настигнет": Попытки униженного Смольянинова* объяснить конфликт в Берлине сочли нелепыми
Журналист Бабицкий счёл нелепыми попытки Смольянинова* объяснить конфликт в ФРГ
Униженный в Берлине актёр Артур Смольянинов* даже своим оправданием по поводу инцидента с российским туристом угодил в ловушку. Как считает обозреватель "Царьграда" Александр Бабицкий, попытки артиста-русофоба объяснить ситуацию оказались уж совсем нелепыми.
"Смольянинов* начал хвастаться своей брутальностью: "Добро должно быть с кулаками, спасибо Женьке Савину, что крепко держал меня в тот момент". Хотя в действительности видно, что один русофоб номинально держал другого русофоба, который неудачно номинально изображал (а ведь вроде профессиональный актёр) решимость "всех порвать", — отметил журналист.
По мнению Бабицкого, "возмездие", о котором говорит Смольянинов*, вернётся к нему самому, ведь кара действительно настигает предателей. Может быть, не сразу, но всегда, резюмировал журналист.
Напомним, что неприятная для Смольянинова* встреча случилась в Берлине перед финальной игрой сборных Испании и Англии на Евро-2024. Российский турист высказал несколько не очень ласковых слов артисту, на что тот начал агрессивно отвечать. В итоге Смольянинов* попытался устроить драку с обидчиком. Однако его сдерживал бывший футболист Евгений Савин, который также уехал из России. Позже актёр-иноагент записал видео насчёт инцидента в Берлине и заявил, что действительно сорвался, но не жалеет об этом, так как "добро должно быть с кулаками".
* Включён в список иноагентов Минюста РФ, а также находится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
ТАСС / Александра Краснова