Униженный в Берлине актёр Артур Смольянинов* даже своим оправданием по поводу инцидента с российским туристом угодил в ловушку. Как считает обозреватель "Царьграда" Александр Бабицкий, попытки артиста-русофоба объяснить ситуацию оказались уж совсем нелепыми.

"Смольянинов* начал хвастаться своей брутальностью: "Добро должно быть с кулаками, спасибо Женьке Савину, что крепко держал меня в тот момент". Хотя в действительности видно, что один русофоб номинально держал другого русофоба, который неудачно номинально изображал (а ведь вроде профессиональный актёр) решимость "всех порвать", — отметил журналист.

По мнению Бабицкого, "возмездие", о котором говорит Смольянинов*, вернётся к нему самому, ведь кара действительно настигает предателей. Может быть, не сразу, но всегда, резюмировал журналист.