Победы армии России на СВО вызывают нескончаемое раздражение Запада. Такая же реакция была и 170 лет назад при обороне Петропавловского порта, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии выставки, посвящённой этому историческому событию.

«170 лет назад весть об успешной победе наших людей вызвала такое нескрываемое раздражение и негодование в Париже и особенно в Лондоне. Те же чувства, в тех же столицах теперь вызывают наши победы в ходе специальной военной операции», — сказала Матвиенко.

В 1854 году, в разгар сложной для России Крымской войны, сила англо-французской эстакады атаковали Петропавловский порт — ключевую базу России на Дальнем Востоке. Основной причиной нападения на Петропавловск стало соперничество великих держав за морское господство.

Матвиенко добавила, что сейчас в армии вместе с бойцами из разных регионов России сражаются и жители Камчатки, как при обороне Петропавловского порта. В то время европейцы мечтали о мировом господстве и хотели захватить ключевую базу России, однако российские солдаты и матросы не дали им этого сделать. Залог неминуемой победы России заключается в памяти предков, отдавших свою жизнь за свободу Отечества, подчеркнула спикер.