Договор о безопасности между Россией и Белоруссией поумерит аппетиты Запада, который испытывает отношения между нашими странами на прочность. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявила спикера Совета Федерации Валентина, ранее участвовавшая в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

«Вот сейчас, за последние три года, это союзничество, оно проявилось в полную меру. И я думаю, что аппетиты некоторых партнёров так называемых на Западе продолжать попытки испытывать на прочность и наши отношения, и нашу безопасность резко снизятся», — заявила председатель Совфеда.