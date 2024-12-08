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8 декабря, 12:17

«Умерит аппетиты Запада»: Матвиенко оценила российско-белорусский договор о гарантиях безопасности

Матвиенко: Договор о гарантиях безопасности с Белоруссией умерит аппетиты Запада

Договор о безопасности между Россией и Белоруссией поумерит аппетиты Запада, который испытывает отношения между нашими странами на прочность. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявила спикера Совета Федерации Валентина, ранее участвовавшая в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

«Вот сейчас, за последние три года, это союзничество, оно проявилось в полную меру. И я думаю, что аппетиты некоторых партнёров так называемых на Западе продолжать попытки испытывать на прочность и наши отношения, и нашу безопасность резко снизятся», — заявила председатель Совфеда.

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Напомним, президент России Владимир Путин 6 декабря посетил Минск, где у него состоялась встреча с белорусским коллегой Александром Лукашенко во Дворце Независимости. Поездка стала последним вояжем за рубеж в этом году для главы РФ, но до конца года у него ещё будет встреча с президентом Белоруссии. На заседании Высшего государственного совета Союзного государства был подписан Договор о гарантиях безопасности СГ.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Юрий Лысенко
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