Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 09:18
18653

Киев начал подготавливать украинцев к сдаче пяти городов в ДНР

Рогов: Киев отдал приказ подготовить общественность к сдаче пяти городов в ДНР

Киевский власти через подконтрольные СМИ начали готовить общественность к возможной сдаче пяти городов в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Это Покровск, Курахово, Часов Яр, Торецк и Мирноград», – приводит его слова РИА «Новости».

Рогов отметил, что на Украине уже стартовала информационная кампания, направленная на преуменьшение значимости указанных городов, причём они упоминаются в негативном контексте. Таким образом, киевские власти стремятся донести до граждан мысль о том, что эти населённые пункты якобы являются дотационной обузой, и не играют ключевой роли в оборонных вопросах.

Ранее сообщалось, что ВС России фактически уничтожили группировку ВСУ, держащую позиции к югу от Курахова. В настоящее время в этом районе остаются лишь небольшие очаги сопротивления, и ведутся операции по зачистке территорий от оставшихся сил противника.

«Ловить и расправляться»: Стало известно о страшных приказах командира ВСУ с позывным Звериный
«Ловить и расправляться»: Стало известно о страшных приказах командира ВСУ с позывным Звериный
Обложка ©

TACC / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar