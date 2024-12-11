Киевский власти через подконтрольные СМИ начали готовить общественность к возможной сдаче пяти городов в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Это Покровск, Курахово, Часов Яр, Торецк и Мирноград», – приводит его слова РИА «Новости».

Рогов отметил, что на Украине уже стартовала информационная кампания, направленная на преуменьшение значимости указанных городов, причём они упоминаются в негативном контексте. Таким образом, киевские власти стремятся донести до граждан мысль о том, что эти населённые пункты якобы являются дотационной обузой, и не играют ключевой роли в оборонных вопросах.