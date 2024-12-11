«С удовольствием берут»: Россия нарастила экспорт моллюсков за границу

Россия значительно нарастила экспорт моллюсков, отправив за первые десять месяцев 2024 года 22 тысячи тонн двустворчатых. Это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА «Новости» Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса «Агроэкспорт». Основными покупателями стали Китай (84% от общего объёма), Южная Корея (6%) и Беларусь (4%).

Рост экспорта объясняется высоким спросом на российские морепродукты в Азии. Для Китая и других стран региона моллюски — привычный элемент рациона. «Они с удовольствием берут нашу продукцию, а ограниченные каналы её сбыта позволяют восточным соседям ещё и манипулировать ценами», — подчеркнул соучредитель интернет-магазина Hot-fish Алексей Горячев. Дополнительно спрос стимулируется ослаблением рубля, что делает российскую продукцию более конкурентоспособной на международном рынке.

Внутреннее потребление морепродуктов в России также увеличивается: за семь месяцев продажи выросли на 19%. Популярными продуктами являются замороженные гребешки и кальмары. Но крупные креветки, такие как мурманские и дальневосточные, в основном направляются на экспорт.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев отметил, что основной акцент в добыче делается на командорского кальмара, трубача и гребешка. При этом внутренний рынок остаётся приоритетным, и развитие аквакультуры должно помочь снизить зависимость от импортных поставок.

По данным «Агроэкспорта», к 2025 году планируется увеличить экспорт моллюсков до 50 тысяч тонн. Для этого потребуется наращивать производство и улучшать логистику, чтобы удовлетворить растущий спрос как внутри страны, так и за её пределами.

Несмотря на успехи в экспорте, российские ретейлеры отмечают, что внутреннее производство пока не может полностью удовлетворить спрос. Некоторые виды морепродуктов, в частности, «ресторанного формата», всё ещё приходится импортировать. Например, голубые мидии популярных размеров в основном выращиваются в Китае и Чили.