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11 декабря, 11:00

Материнского инстинкта нет: Психолог объяснил, почему женщины убивают детей

Психолог Орлов уверен, что «материнский инстинкт» есть не у всех женщин

Так называемый «материнский инстинкт» есть далеко не у всех женщин, поэтому логичнее использовать термин «материнское поведение», которое зависит от воспитания, социальной среды, культуры и других факторов. Об этом рассказал психолог Михаил Орлов.

«А инстинкт — это что-то безусловное, это автоматизмы, данные нам от рождения: мы же не осознаём, когда чихаем или кашляем», — отметил он в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Поэтому, как подчеркнул эксперт, даже женщина с детьми может задуматься об убийстве малыша или о прерывании беременности. Она может совершить непоправимое в состоянии аффекта или из-за иных факторов: психического состояния, материального положения, отношений в семье и других.

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Ранее Life.ru сообщал, что россиянка на шестом месяце беременности убила двойню от любовника с помощью выкидыша и отвезла тела в больницу. На съёмной квартире женщина приняла неизвестные таблетки и после выкидыша самостоятельно перерезала пуповину.

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freepik

Борис Эльфанд
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