Материнского инстинкта нет: Психолог объяснил, почему женщины убивают детей

Так называемый «материнский инстинкт» есть далеко не у всех женщин, поэтому логичнее использовать термин «материнское поведение», которое зависит от воспитания, социальной среды, культуры и других факторов. Об этом рассказал психолог Михаил Орлов.

«А инстинкт — это что-то безусловное, это автоматизмы, данные нам от рождения: мы же не осознаём, когда чихаем или кашляем», — отметил он в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Поэтому, как подчеркнул эксперт, даже женщина с детьми может задуматься об убийстве малыша или о прерывании беременности. Она может совершить непоправимое в состоянии аффекта или из-за иных факторов: психического состояния, материального положения, отношений в семье и других.