Россиянам объяснили, как правильно пить какао без вреда для здоровья

Какао — популярный напиток с богатым составом, в котором насчитывается более 300 различных элементов, таких как полифенолы, кофеин, теобромин, аминокислоты и витамины. Несмотря на его многочисленные полезные свойства, диетологи советуют не злоупотреблять им.

«Даже взрослому здоровому человеку не стоит употреблять в день более одной-двух чашек какао, так как это приведёт к увеличению общей калорийности рациона, в том числе за счёт добавленных сахаров, что в свою очередь приводит к развитию избыточной массы тела, ожирению и связанных с ним заболеваний. К тому же при чрезмерном употреблении содержащих кофеин напитков существует риск «перевозбуждения», повышения частоты сердечных сокращений, нарушений сна», — рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в интервью РИА «Новости».

Несмотря на полезные свойства, какао содержит кофеин и пурины, которые могут вызывать проблемы у людей с нарушением пуринового обмена и повышенной кислотностью желудка. Беременным и кормящим женщинам, а также детям до трёх лет следует ограничить его употребление из-за возможного возбуждающего эффекта.

Напомним, что какао-бобы богаты антиоксидантами, которые замедляют процессы старения и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Полифенолы, содержащиеся в какао, улучшают мозговое кровообращение и повышают продуктивность и настроение. Теобромин и кофеин оказывают тонизирующее воздействие, способствуют бодрости и концентрации.

Какао также содержит витамины и минералы, такие как фосфор, магний, калий и железо, которые поддерживают общее состояние организма. Исследования показывают, что продукты с высоким содержанием какао, такие как тёмный шоколад, способствуют нормализации артериального давления и улучшению липидного профиля крови.

Какао можно использовать не только в напитках, но и в кулинарии, косметологии и медицине. Оно помогает увлажнять кожу, защищает от ультрафиолета и способствует заживлению ран. Витамин D2, обнаруженный в какао-продуктах, поддерживает иммунитет и здоровье костей.