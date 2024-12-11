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Регион
11 декабря, 10:20

На Западе заявили, что Украина готовила сирийских боевиков и поставляла дроны

WP: Украина месяц назад передала повстанцам Сирии 20 инструкторов и 150 БПЛА

Месяц назад Украина направила сирийской оппозиции «Хайят Тахрир аш-Шам*» 150 дронов, а также около 20 опытных операторов беспилотников. Об этом сообщает издание Washington Post.

«Украинская разведка отправила около 20 опытных операторов беспилотников и около 150 дронов ... в штаб в Идлибе четыре-пять недель назад, чтобы помочь «Хайят Тахрир аш-Шам*», — пишет издание со ссылкой на источники.

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Ранее уже сообщалось, что Украина при содействии США принимает активное участие в подготовке террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Боевиков обучают новым технологиям создания БПЛА. Это делается для того, чтобы в будущем организовать новый фронт в Сирии против РФ.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

Николай Рюмин
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