Месяц назад Украина направила сирийской оппозиции «Хайят Тахрир аш-Шам*» 150 дронов, а также около 20 опытных операторов беспилотников. Об этом сообщает издание Washington Post.

«Украинская разведка отправила около 20 опытных операторов беспилотников и около 150 дронов ... в штаб в Идлибе четыре-пять недель назад, чтобы помочь «Хайят Тахрир аш-Шам*», — пишет издание со ссылкой на источники.

Ранее уже сообщалось, что Украина при содействии США принимает активное участие в подготовке террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Боевиков обучают новым технологиям создания БПЛА. Это делается для того, чтобы в будущем организовать новый фронт в Сирии против РФ.