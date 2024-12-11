Продюсер жёстко прошёлся по Лазареву и Баскову за поведение на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Шестой сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» оказался в центре внимания из-за поведения Сергея Лазарева и Николая Баскова. Продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru назвал действия певцов главным скандалом 2024 года. Он подчеркнул, что артисты вели себя по-хамски, а это недопустимо для публичных личностей.

Напомним, что на юбилейном выпуске «Ну-ка, все вместе!», посвящённом композитору Игорю Крутому, Лазарев вёл себя агрессивно: размахивал руками, пронзал взглядом коллег и даже позволял себе покрикивать на них. В кульминации конфликта он прыгнул через ряды и нажал кнопку фониатра Льва Рудина, проголосовав вместо него. Это действие вызвало бурю эмоций и стало предметом обсуждения в СМИ.

Не менее резонансным стало выступление сургутянки Анны Колесниковой, которая вышла в финал, набрав 93 голоса. Лазарев остался недоволен таким результатом, считая, что её соперник, Мелкон Вартанов, более достоин победы. Он заявил, что приглашает Вартанова в финал без батла, что вызвало недоумение у зрителей и судей.

Дзюник отметил, что подобное поведение Лазарева наблюдалось и в предыдущих сезонах, но тогда его можно было оправдать. Однако нынешние выходки, по мнению продюсера, являются полным провалом для шоу.

Кроме того, Лев Рудин, фониатр шоу, признался, что задумывается о подаче иска против Баскова, который в одном из эпизодов устроил скандал и послал его матом. Рудин утверждает, что не кричал на Баскова, а лишь старался быть услышанным без микрофона. Пока он не принял окончательного решения о судебных действиях, но надеется на мирное урегулирование конфликта.

На данный момент ни Лазарев, ни Басков не прокомментировали обвинения в свой адрес. Этот скандал затмил все предыдущие события шоу, поставив под сомнение его репутацию и заставив задуматься о дальнейших мерах по предотвращению подобных инцидентов в будущем.