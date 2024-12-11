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11 декабря, 10:09

Продюсер жёстко прошёлся по Лазареву и Баскову за поведение на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Продюсер Дзюник осудил Лазарева и Баскова за неподобающее отношение к людям

Николай Басков и Сергей Лазарев. Обложка © Telegram / baskovnikolay, lazarev_official

Николай Басков и Сергей Лазарев. Обложка © Telegram / baskovnikolay, lazarev_official

Шестой сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» оказался в центре внимания из-за поведения Сергея Лазарева и Николая Баскова. Продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru назвал действия певцов главным скандалом 2024 года. Он подчеркнул, что артисты вели себя по-хамски, а это недопустимо для публичных личностей.

Напомним, что на юбилейном выпуске «Ну-ка, все вместе!», посвящённом композитору Игорю Крутому, Лазарев вёл себя агрессивно: размахивал руками, пронзал взглядом коллег и даже позволял себе покрикивать на них. В кульминации конфликта он прыгнул через ряды и нажал кнопку фониатра Льва Рудина, проголосовав вместо него. Это действие вызвало бурю эмоций и стало предметом обсуждения в СМИ.

Не менее резонансным стало выступление сургутянки Анны Колесниковой, которая вышла в финал, набрав 93 голоса. Лазарев остался недоволен таким результатом, считая, что её соперник, Мелкон Вартанов, более достоин победы. Он заявил, что приглашает Вартанова в финал без батла, что вызвало недоумение у зрителей и судей.

Дзюник отметил, что подобное поведение Лазарева наблюдалось и в предыдущих сезонах, но тогда его можно было оправдать. Однако нынешние выходки, по мнению продюсера, являются полным провалом для шоу.

Кроме того, Лев Рудин, фониатр шоу, признался, что задумывается о подаче иска против Баскова, который в одном из эпизодов устроил скандал и послал его матом. Рудин утверждает, что не кричал на Баскова, а лишь старался быть услышанным без микрофона. Пока он не принял окончательного решения о судебных действиях, но надеется на мирное урегулирование конфликта.

На данный момент ни Лазарев, ни Басков не прокомментировали обвинения в свой адрес. Этот скандал затмил все предыдущие события шоу, поставив под сомнение его репутацию и заставив задуматься о дальнейших мерах по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Конфликт на шоу «Ну-ка, все вместе!» между Басковым и Рудиным продолжается
Конфликт на шоу «Ну-ка, все вместе!» между Басковым и Рудиным продолжается

А ранее Сергей Лазарев рассказал о конфликте с Филиппом Киркоровым на шоу «Ну-ка, все вместе!». По словам артиста, разногласия, которые произошли в финале передачи, давно остались в прошлом.

Юрий Бузина
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