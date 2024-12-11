Украина не может продолжать финансировать ВСУ из-за нехватки средств. Об этом в интервью испанской газете Pais заявил министр финансов Незалежной Сергей Марченко.

По его словам, содержание такой армии «только за счёт собственных ресурсов» не является возможным. В данный момент Украине приходится выделять более 26% ВВП на военную кампанию, при этом страна несёт большие потери и остро нуждается в пополнении военных запасов. Марченко также уточнил, что без помощи США Киев протянет на собственных ресурсах всего шесть месяцев.

«Я думаю, у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы продержаться, по крайней мере, в первой половине 2025 года», — сказал украинский министр.