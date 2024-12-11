«Продержимся полгода»: Киев признал неспособность содержать ВСУ без денег США
Глава Минфина Украины Марченко: Киев не в состоянии содержать ВСУ
Украина не может продолжать финансировать ВСУ из-за нехватки средств. Об этом в интервью испанской газете Pais заявил министр финансов Незалежной Сергей Марченко.
По его словам, содержание такой армии «только за счёт собственных ресурсов» не является возможным. В данный момент Украине приходится выделять более 26% ВВП на военную кампанию, при этом страна несёт большие потери и остро нуждается в пополнении военных запасов. Марченко также уточнил, что без помощи США Киев протянет на собственных ресурсах всего шесть месяцев.
«Я думаю, у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы продержаться, по крайней мере, в первой половине 2025 года», — сказал украинский министр.
А накануне Владимир Зеленский потребовал от Запада потратить российские активы на системы Patriot. Он заявил, что Киев остро нуждается в дополнительных 10-12 противоракетных комплексов. По его расчётам, 30 миллиардов долларов позволили бы закупить необходимое количество техники.
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