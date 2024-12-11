«Не нравится»: Глава МО Польши выразил недовольство названием закупленных у Швеции гранатомётов

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш озвучил своё недовольство по поводу названия гранатомётов «Карл Густав», которые Варшава закупает у Швеции. При этом он отметил, что каких-либо претензий к качеству шведского вооружения у него нет.

«Очень хорошего качества гранатомёты. Единственное, что мне в них не нравится, — это название, потому что это гранатомёты «Карл Густав». Тот самый Карл Густав», — сказал польский министр в эфире радиостанции TokFM.

Гранатомёты «Карл Густав» названы в честь шведского короля Карла X Густава, который в 1655 году начал войну с Польшей. В ходе этого конфликта шведские войска заняли такие польские города, как Варшава и Краков. В связи с этим Косиняк-Камыш предложил изменить название гранатомётов на другого короля, более близкого к Польше.