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Регион
11 декабря, 10:26

«Не нравится»: Глава МО Польши выразил недовольство названием закупленных у Швеции гранатомётов

Главе МО Польши Косиняк-Камышу не понравилось название шведских гранатомётов

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш озвучил своё недовольство по поводу названия гранатомётов «Карл Густав», которые Варшава закупает у Швеции. При этом он отметил, что каких-либо претензий к качеству шведского вооружения у него нет.

«Очень хорошего качества гранатомёты. Единственное, что мне в них не нравится, это название, потому что это гранатомёты «Карл Густав». Тот самый Карл Густав», — сказал польский министр в эфире радиостанции TokFM.

Гранатомёты «Карл Густав» названы в честь шведского короля Карла X Густава, который в 1655 году начал войну с Польшей. В ходе этого конфликта шведские войска заняли такие польские города, как Варшава и Краков. В связи с этим Косиняк-Камыш предложил изменить название гранатомётов на другого короля, более близкого к Польше.

Ранее сообщалось, что Польша отказалась защищать небо над Украиной западными системами ПВО. Косиняк-Камыш подчеркнул, что вопрос о перехвате ракет над территорией Незалежной сегодня не является актуальным для НАТО.

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ТАСС / ЕРА

Наталья Демьянова
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