Поляки отказались защищать небо над Украиной западными системами ПВО
Косиняк-Камыш: Западные системы ПВО в Польше не будут защищать небо над Украиной
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО), которые будут размещены в стране Германией и Норвегией, не предназначены для защиты воздушного пространства Украины. Соответсвующая информация была озвучена в эфире телеканала TVN24. Как подчеркнул Косиняк-Камыш, зона действия систем Patriot и NASAMS не будет включать украинскую территорию.
«Они защищают воздушное пространство стран НАТО», — сказал польский министр.
Косиняк-Камыш добавил, что вопрос о перехвате ракет над территорией Украины сегодня не является актуальным для НАТО.
Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киеву срочно требуются поставки как минимум 19 систем ПВО от западных стран. Он считает, что это поможет избежать блэкаутов после ударов российских войск зимой. С аналогичной просьбой к западным партнёрам ранее обратился и сам Владимир Зеленский. Это требование шокировало британцев. Стоит заметить, что именно Запад Зеленский считает виновником всех проблем ВСУ.
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