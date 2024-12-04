Поляки отказались защищать небо над Украиной западными системами ПВО

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО), которые будут размещены в стране Германией и Норвегией, не предназначены для защиты воздушного пространства Украины. Соответсвующая информация была озвучена в эфире телеканала TVN24. Как подчеркнул Косиняк-Камыш, зона действия систем Patriot и NASAMS не будет включать украинскую территорию.