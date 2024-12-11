Стало известно, сколько россиян будет трудиться в новогодние праздники

Согласно данным недавних исследований, 39% россиян намерены трудиться в период новогодних каникул. Опрос, в котором приняли участие более 3 500 человек, показал, что многие из респондентов планируют совмещать основную работу с дополнительной занятостью, а некоторые сосредоточатся исключительно на подработке. Россияне рассматривают работу в праздничный период как способ улучшить финансовое положение после затрат на подарки и праздничные мероприятия, сообщает ТАСС.

Среди опрошенных 17% продолжат работать на основной работе, 12% будут совмещать трудовую деятельность с подработкой, а 10% полностью сосредоточатся на дополнительном заработке. Гибкий график работы остаётся предпочтительным для 80% участников опроса, в то время как 17% выбрали сменный график, а 3% — вахтовый метод.

В числе популярных вакансий для подработки оказались должности водителей и курьеров, которые выбрали 11% опрошенных. Также востребованы позиции администраторов (7%), аниматоров (6%), продавцов или кассиров (5%) и охранников (5%). Менее популярными оказались профессии сборщика заказов, разнорабочего, фотографа, ведущего мероприятий, грузчика и официанта — их выбрали 1–2% участников.

Для тех, кто решил работать в праздники, важным фактором стало расположение рабочего места. 32% респондентов предпочитают вакансии, находящиеся недалеко от дома, чтобы сэкономить время и силы в праздничные дни.

Помимо этого, стало известно, что только 9% российских компаний планируют выплатить своим сотрудникам 13-ю зарплату в 2024 году. 10% работодателей намерены премировать отдельных сотрудников, а 63% вовсе не планируют такие выплаты.