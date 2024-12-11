Путин вошёл в топ самых влиятельных политиков Европы

Самым влиятельным политиком Европы в 2025 году станет премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По версии издания Politico, лидер должен совмещать в себе качества трёх категорий номинаций: деятельность, готовность нарушать правила и предлагать смелые идеи.

«Менее чем за десять лет лидер правой партии прошла путь от пренебрежительного отношения к себе как к ультранационалистическому чудаку до премьер-министра и фигуры, с которой Брюссель и Вашингтон могут вести дела», — сообщили в Politico.

В тройку лидеров в категории «политические деятели» вошёл президент России Владимир Путин, заняв второе место. Первое место получила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а третье — премьер Польши Дональд Туск. По словам издательства, именно эти люди будут в ближайшее время определять своей деятельностью всю европейскую политику.

Первое место в категории «нарушителей», которые бросают вызов системе, занял кандидат на пост канцлера Германии от партии Христианско-демократический союз и главный соперник нынешнего канцлера Олафа Шольца на предстоящих выборах Фридрих Мерц. Также был отмечен лидер фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«В этом году ни Эмманюэль Макрон, ни Олаф Шольц не попали в список. Их влияние ослабло, и теперь другие лидеры, зачастую из неожиданных кругов, выходят на сцену», — заявили в Politico.