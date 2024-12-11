Давили на живот локтями: В Симферополе врачей обвинили в травмировании ребёнка во время родов

Врачей симферопольского роддома обвиняют в том, что они искалечили малыша во время родов. По словам родителей, его пытались достать запрещённым методом — давили на живот матери. Доктора, в свою очередь, списывают всё на несчастный случай, сообщает SHOT.

Супруги, чей ребёнок пострадал во время родов. Фото © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, супруги Владимир и Дарья Провоторовы долго готовились к родам второго в их семье ребёнка. Пара серьёзно подошла к беременности, так как первые роды прошли для женщины тяжело. Дарья постоянно наблюдалась у врача, который говорил, что во время родов женщине будут делать кесарево сечение. В роддоме №2 Симферополя Дарья ждала операции, но врач постоянно её переносил, а позднее заявил, что женщина будет рожать самостоятельно. Решение было принято консилиумом, поскольку вес плода не превышал 3,7 кг.

Как рассказал адвокат семьи Николай Чернышук, на родах присутствовал муж Дарьи, который заметил, что врачи в какой-то момент сильно замешкались. Чуть позднее они взяли полотенца и локтями начали выдавливать малыша, что запрещено правилами. В итоге ребёнок родился без сознания, весом 4кг 80г. Его удалось привести в чувства, сейчас он с переломами двух рёбер, сильными повреждениями костей и мозга находится в реанимации. За жизнь малыша продолжают бороться медики.

Медики рассказали родителям, что произошло это из-за того, что плод застрял в плечах и задохнулся. Сами же Поворотовы уверены, что во всём виноваты врачи. Теперь юристы готовят документы и намерены подать в суд. Росздравнадзор проведёт проверку оказания медицинской помощи.