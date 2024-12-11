Выпускница «Фабрики звёзд» Корнелия Манго родила первенца в 38 лет

Корнелия Манго родила дочь. После нескольких неудачных попыток выносить ребёнка певица наконец-то стала мамой. Радостную новость она рассказала поклонниками в соцсетях. В посте артистка заявила о самом счастливом моменте в своей жизни.

Корнелия Манго родила ребёнка. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / korneliamango

«Доченька наша, это долгожданная встреча и самые приятные ощущения в жизни — держать на руках нашу дочь, о которой так долго молились и мечтали!» — написала Корнелия. В видео, которое она опубликовала, можно увидеть кадры из роддома, наполненные искренними эмоциями и радостью от материнства.

Вес девочки составил 3480 граммов, а рост — 53 сантиметра. Манго отметила, что малышка оказалась именно такой, какой она её себе представляла. «Она уникальная девочка, смесь европеоидной, монголоидной и негроидной рас», — подчеркнула певица.

В посте Корнелия также выразила благодарность своему мужу, Богдану Дюрде, за поддержку, заботу и терпение. «В полной мере тяжело описать заботу мужа без подробностей, но ему огромная благодарность за эти 9 месяцев», — написала она. Певица подчеркнула, что беременность была не из лёгких, но все испытания стоили того, чтобы в конце концов увидеть дочку.

Судя по всему, артистка смогла сохранить беременность в секрете до последнего момента. Однако как только малышка появилась на свет, Манго не могла скрыть своей радости и сразу же поделилась этим важным событием с общественностью.

Этот день стал настоящим праздником для всей семьи Манго. В их жизни началась новая глава, полная счастья и новых переживаний. Корнелия и Богдан теперь — гордые родители, а на плечи певицы легла ещё одна важная роль — мама, готовая подарить свою любовь и заботу малышу.