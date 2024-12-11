Москва направила запрос на агреман нового посла России в США
Рябков: Россия направила запрос на агреман новому послу в США
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил журналистам, что запрос на агреман нового посла России в США уже направлен.
«Запрос на агреман нашему новому послу в Вашингтоне был отправлен», — отметил Рябков.
Агреман — это важная процедура в дипломатической практике, которая обеспечивает согласие государства на назначение нового посла или главы дипломатического представительства. Этот процесс помогает поддерживать дипломатические отношения и учитывать интересы обеих сторон. После получения агремана кандидат получает статус «персоны грата», что позволяет ему официально приступить к своим обязанностям. В случае отказа государство не обязано объяснять причины, что может быть связано с политическими или другими соображениями.
Ранее Life.ru сообщал о возможном назначении Александра Дарчиева новым послом России в США. Он сможет занять эту позицию после Анатолия Антонова, чья дипломатическая миссия завершилась в октябре 2024 года. Дарчиев ранее работал послом в Канаде с 2014 по 2021 год и в настоящее время занимает пост директора департамента Северной Америки в Министерстве иностранных дел.
EPA / MAXIM SHIPENKOV