Москва направила запрос на агреман нового посла России в США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил журналистам, что запрос на агреман нового посла России в США уже направлен.

«Запрос на агреман нашему новому послу в Вашингтоне был отправлен», — отметил Рябков.

Агреман — это важная процедура в дипломатической практике, которая обеспечивает согласие государства на назначение нового посла или главы дипломатического представительства. Этот процесс помогает поддерживать дипломатические отношения и учитывать интересы обеих сторон. После получения агремана кандидат получает статус «персоны грата», что позволяет ему официально приступить к своим обязанностям. В случае отказа государство не обязано объяснять причины, что может быть связано с политическими или другими соображениями.