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11 декабря, 11:06

Москва направила запрос на агреман нового посла России в США

Рябков: Россия направила запрос на агреман новому послу в США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил журналистам, что запрос на агреман нового посла России в США уже направлен.

«Запрос на агреман нашему новому послу в Вашингтоне был отправлен», — отметил Рябков.

Агреман — это важная процедура в дипломатической практике, которая обеспечивает согласие государства на назначение нового посла или главы дипломатического представительства. Этот процесс помогает поддерживать дипломатические отношения и учитывать интересы обеих сторон. После получения агремана кандидат получает статус «персоны грата», что позволяет ему официально приступить к своим обязанностям. В случае отказа государство не обязано объяснять причины, что может быть связано с политическими или другими соображениями.

Главного кандидата в послы России в США назвали очень терпеливым переговорщиком
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Ранее Life.ru сообщал о возможном назначении Александра Дарчиева новым послом России в США. Он сможет занять эту позицию после Анатолия Антонова, чья дипломатическая миссия завершилась в октябре 2024 года. Дарчиев ранее работал послом в Канаде с 2014 по 2021 год и в настоящее время занимает пост директора департамента Северной Америки в Министерстве иностранных дел.

Обложка ©

EPA / MAXIM SHIPENKOV

Марина Фещенко
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