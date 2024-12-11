Группа компаний Five public выделила агентство Паблистеры в отдельный бренд

Группа компаний five public выделила агентство по созданию бренд-медиа в отдельный бренд — Паблистеры. Рынок бренд-медиа в России стремительно растёт. В 2024 году более 70% компаний имеют собственные медиаплатформы. Это говорит о том, что бренды всё активнее стремятся укрепить свой имидж и привлечь больше лояльных клиентов.

Сейчас словосочетание «бренд-медиа» часто воспринимается как маркетинговая уловка для оправдания вложений в контент. Но на практике это больше, чем инструмент — это майндсет. Бренд-медиа объединяет компании и команды, которые понимают логику новых медиа и инвестируют в свои площадки наравне с другими маркетинговыми инструментами.

Существует несколько путей построения бренд-медиа: от создания собственной редакции (что не всегда оправдывает затраты) до работы с агентствами или привлечения сторонних специалистов. По мнению СЕО группы компаний five public Игоря Селенова, просто делать контент уже недостаточно. Бизнесу нужна целостная медиастратегия, решающая конкретные задачи.

«Мы решили выделить направление бренд-журналистики в отдельное агентство, чтобы сосредоточиться на специфике этой сферы. Паблистеры готовы предложить стратегическую экспертизу, опираясь на опыт в создании бренд-медиа для ведущих компаний», — объясняет Игорь Селенов.

Паблистеры — это команда опытных бренд-журналистов, менеджеров, шеф-редакторов и дизайнеров. Агентство специализируется на создании удалённых редакций, эффективной модели для современного медиарынка, чтобы помочь бизнесу реализовать свой потенциал в медиа. Команда предлагает полный спектр услуг по созданию бренд-медиа: от разработки стратегии до производства контента и его продвижения.

По словам Игоря Селенова, сотрудничество с агентством по бренд-медиа — это стратегический ход, позволяющий получить доступ к экспертизе, оптимизировать ресурсы и получить максимальную отдачу от инвестиций. Успешное создание бренд-медиа требует готовности команды участвовать в формировании информационных нарративов и давать аудитории прозрачный доступ к своему бизнесу, продуктам и ценностям. Это подход, основанный на честности и вовлечённости, и он делает коммуникации яркими и открытыми.

«Паблистеры — это микс людей, которых объединяет опыт в журналистике и маркетинговых коммуникациях. Осознав, что такие команды способны качественно преобразить медийные проекты, мы приступили к созданию агентства, где важность коллектива подчёркнута названием во множественном числе. Не «Паблистер» — а «Паблистеры», — подчёркивает Игорь Селенов.

С 2022 года Паблистеры помогают строить уникальные медиапроекты, создавать вовлекающий контент и устанавливать прочные отношения как с аудиторией, так и с бизнесом. В их портфолио — десятки успешных проектов для крупнейших игроков рынка, например трансформация корпоративного блога Wildberries в digital-журнал e-com трендсеттера и другие. Паблистеры уже стали опытными игроками на рынке бренд-медиа и готовы предложить комплексные решения для успеха бизнеса в цифровой среде.