Американец случайно нашёл лотерейный билет в стирке и выиграл 50 тысяч долларов

В США, в штате Мэриленд, мужчина по имени Эрик Коттон стал обладателем 50 тысяч долларов (около 5,2 миллиона рублей) благодаря тому, что спас лотерейный билет из стиральной машины. Об этом удивительном случае сообщает сайт лотереи Powerball.

6 ноября Коттон приобрёл несколько билетов для участия в розыгрыше Powerball. Однако, когда пришло время для стирки одежды, его девушка начала загружать вещи в стиральную машину и, как это часто бывает, не проверила карманы. В одном из них как раз лежал лотерейный билет. Парень вовремя это заметил и успел достать штаны до того, как их постирали.

После того, как Эрик спас билеты, он решил проверить их на наличие выигрыша. Удивлению не было предела, когда оказалось, что один из них принёс крупный приз — 50 тысяч долларов. Американец не мог поверить в свою удачу и сразу же поделился новостью с близкими и с представителями лотереи.

Мужчина рассказал, что часть средств он планирует потратить на покупку нового дома для своей семьи. Оставшуюся сумму он решил использовать для организации дня рождения своей дочери, чтобы сделать это событие особенным.

Этот случай стал ярким напоминанием о том, как важно быть внимательным к мелочам, особенно когда речь идёт о ценностях, таких как лотерейные билеты. Иногда достаточно проявить небольшую настороженность, чтобы избежать неприятных ситуаций и даже сорвать крупный куш. Эрик Коттон доказал, что успех зависит не только от удачи, но и от того, как тщательно человек относится к своим делам.