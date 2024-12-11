Танкисты ВВО освоят вождение Т-80 на полигоне «Князе-Волконский»

Танковые расчёты из Восточного военного округа (ВВО), подписавшие первые контракты, приступили к изучению танков Т-80, которые зовут летающими из-за высокой манёвренности. Об этом доложили в пресс-службе ВВО. Обучение проходит на полигоне «Князе-Волконский» в Хабаровском крае. Механики-водители успели оценить состояние основных систем и агрегатов машин.

Во время занятий военным предстоит отработать маневрирование на трассе, преодоление натуральных и искусственных препятствий, остановку на спуске и подъёме, а также различные повороты и развороты. Далее они освоят экстремальное вождение на высоких скоростях.