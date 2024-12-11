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11 декабря, 13:20

Сексуальная жизнь под микроскопом: что скрывается за имитацией оргазма

Люди, которые имитируют оргазм, часто испытывают неудовлетворённость в разных сферах жизни. Обложка © freepik.com / freepic.diller

Люди, которые имитируют оргазм, часто испытывают неудовлетворённость в разных сферах жизни. Обложка © freepik.com / freepic.diller

Исследование, проведённое группой учёных под руководством Сильвии Паван, аспирантки Копенгагенского университета, опровергает распространённое мнение о том, что имитация оргазма — исключительно женская прерогатива. Оказалось, что мужчины также прибегают к этой практике, и причины у обоих полов во многом схожи. Об этом сообщает PsyPost.

В эксперименте приняли участие более 11 500 человек из шести европейских стран: Дании, Финляндии, Франции, Норвегии, Швеции и Великобритании. Результаты показали, что более половины опрошенных хотя бы раз в жизни имитировали оргазм. При этом 18,74% мужчин признались, что притворялись в прошлом, а 8,6% продолжают делать это в текущих отношениях. Среди женщин эти показатели составили 34,41% и 18,11% соответственно.

«Мы обнаружили, что люди, имитирующие оргазм, часто испытывают неудовлетворённость в различных сферах жизни — сексуальной, личной и социальной», — отмечает Сильвия Паван. По её мнению, имитация удовольствия может служить способом скрыть другие проблемы или неудовлетворённость, которые человек не готов обсуждать.

Причины, по которым люди прибегают к имитации оргазма, разнообразны. Часто это связано с желанием угодить партнёру, избежать конфликтов или ускорить половой акт. Однако, как показало исследование, как мужчины, так и женщины чаще прекращали симулировать оргазм, когда начинали открыто обсуждать свои сексуальные желания и предпочтения с партнёром.

«Когда дело доходит до получения удовольствия, открытое общение между партнёрами играет решающую роль», — подчёркивает Паван. Исследователи отмечают, что имитация оргазма может негативно влиять на отношения, создавая ложные ожидания и препятствуя развитию более глубокой интимной жизни.

Результаты этого исследования могут иметь важное значение для секс-терапевтов, консультантов по отношениям и всех, кто интересуется вопросами сексуальности. Они подчёркивают необходимость открытого диалога и важность удовлетворения сексуальных потребностей каждого партнёра.

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Валентина Раппопорт
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