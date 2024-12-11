«Скудный выбор»: Шеф-повар объяснил любовь к майонезным салатам в СССР

Историк кулинарии Антон Прокофьев рассказал, почему советские хозяйки любили использовать в салатах майонез. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Безусловно, салат оливье — это наша традиция, и его рецептура стала настоящим символом праздников. Но важно понимать, что в советский период хозяйкам приходилось работать с довольно ограниченным набором продуктов», — отметил Прокофьев. По его словам, в те времена свежие овощи в зимний период были редкостью, особенно по праздникам.

В арсенале советских хозяек, как правило, было всего несколько базовых ингредиентов для праздничного стола: картошка, морковь, зелёный горошек, солёные огурцы, колбаса и, конечно же, майонез. Это не было связано с бедностью, а скорее с ограниченностью выбора продуктов.

«Когда я говорю, что советская бескормица, имеется в виду, что у людей был выбор не очень большой. Если советского человека загнать в условный „Магнит“, то ему поплохеет», — добавил Прокофьев. Историк пояснил, что в условиях дефицита продуктов люди просто не могли себе представить, что существует столь богатый выбор свежих овощей и фруктов.

Сегодня же, по его мнению, ситуация кардинально изменилась. В отличие от того времени, когда выбор был крайне ограничен, теперь на столах можно увидеть не только традиционные майонезные салаты, но и множество других, куда более лёгких и разнообразных блюд.

«Совсем не обязательно готовить тяжёлые майонезные композиции, как это было принято в советские годы», — отметил историк. Вместо этого сейчас можно наслаждаться множеством свежих зелёных салатов, в которых используются разнообразные овощи и зелень.