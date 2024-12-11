«Она мне нравится»: В Бурятии рысь «взяла в плен» охранницу железнодорожного моста

В бурятском поселении Кардон местная охранница железнодорожного моста оказалась в необычной ситуации, когда к ней приблизилась рысь. Инцидент попал на видео и быстро распространился в соцсетях, в том числе в телеграм-канале «Весь же Улан-Удэ».

Рысь не даёт женщине выйти в Бурятии. Видео © Telegram / Весь Улан-Удэ

Событие произошло, когда дикая кошка, не проявляя страха перед людьми, вышла к поселению и забралась на мост. Рысь спокойно расположилась на возвышенности, наблюдая за происходящим. В это время охранница, укрывшаяся в будке за стеклом, снимала происходящее на камеру.

Несмотря на потенциальную опасность, женщина не скрывала своего восхищения. «Она мощная! Она мне нравится!» — восклицала она, глядя на хищника. Рысь, в свою очередь, проявляла спокойствие и уверенность, наблюдая за своей «заложницей».

В последнее время увеличилось количество случаев, когда рыси выходят к людям, и это явление имеет несколько объяснений. Одной из главных причин является снижение численности зайца-беляка, основного источника пищи для хищников. Каждые 10–12 лет популяция зайцев резко сокращается, и это вынуждает рысей искать альтернативные источники пропитания, что приводит их ближе к человеческим поселениям.

Еще один фактор — это активная деятельность человека в лесах. Заготовка древесины и вырубка лесов уменьшают площадь среды обитания рысей, лишая их места для размножения и источников пищи. В результате дикие звери вынуждены перемещаться в поисках новых территорий и еды, что увеличивает вероятность их встречи с людьми.

Кроме того, к людям часто выходят молодые рыси, которые недавно покинули свою мать и ищут новую территорию для обитания. Эти особи менее опытны и могут не так бояться людей, как более взрослые хищники, что делает их более заметными.

Данные о количестве случаев выхода рысей к людям могут варьироваться в зависимости от региона. Важно помнить о мерах предосторожности при встрече с дикими животными, чтобы избежать возможных угроз как для людей, так и для самих зверей.