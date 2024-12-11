Полицейские приняли россиянина с приступом за пьяного и нарвались на уголовку

Во Владикавказе возбуждено уголовное дело против сотрудников полиции, которые доставили 54-летнего местного жителя в отделение, приняв его за пьяного. На самом деле у мужчины был приступ и по итогу он скончался.

По информации телеграм-канала СК РФ по Республике Северная Осетия-Алания, силовиков обвиняют в превышении полномочий. По данным следствия, 10 сентября во время движения на автомобиле у мужчины по имени Якоб произошёл приступ. Он предпринял попытку припарковаться, однако зацепил чужую машину. Прибывший на место аварии патруль ГАИ проигнорировал жалобы водителя на плохое самочувствие. Сотрудники посчитали мужчину пьяным и увезли в участок.

По прибытии состояние Якоба ухудшилось, ему вызвали скорую помощь. Приехавшие по вызову врачи заявили о необходимости госпитализации, однако полицейские этому воспрепятствовали. После ухода медиков тот упал на пол, ему вновь понадобился осмотр специалистов. В этот раз Якоба всё же увезли в больницу, где он и скончался.

«В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения», — говорится в сообщении СК.