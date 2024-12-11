Зафиксирован резкий рост доллара до 108 рублей за единицу

Сегодня, 11 декабря, на валютном рынке Forex зафиксировали рост курса доллара до 108 рублей, а евро — до 113 рублей. Об этом следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 15:32 мск, доллар вырос на 2,93% — до 106,054 рубля. В то же время евро увеличился на 2,68% — до 111,394 рубля. Уже через 22 минуты американская валюта показала 108,247 рубля, а европейская — 113,71 рубля.