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11 декабря, 13:48

Зафиксирован резкий рост доллара до 108 рублей за единицу

Сегодня, 11 декабря, на валютном рынке Forex зафиксировали рост курса доллара до 108 рублей, а евро — до 113 рублей. Об этом следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 15:32 мск, доллар вырос на 2,93% — до 106,054 рубля. В то же время евро увеличился на 2,68% — до 111,394 рубля. Уже через 22 минуты американская валюта показала 108,247 рубля, а европейская — 113,71 рубля.

Экономист назвал временным падение курса доллара ниже 100 рублей
Экономист назвал временным падение курса доллара ниже 100 рублей

Напомним, на этой неделе официальный курс доллара сохранялся ниже 100 рублей, но на биржах уже начались колебания. В своём материале Life.ru рассказал, станет ли валюта дешеветь быстрее к середине декабря и какой уровень готовится обновить доллар.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pla2na

Николай Рюмин
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