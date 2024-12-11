Студентам в помощь: В Томске в вузе установили 3D-принтер для печати зданий

В Томском государственном архитектурно-строительном университете (ТГАСУ) в сотрудничестве с промышленным партнёром Smart build Service был установлен и технически введён в эксплуатацию 3D-принтер для печати зданий. Теперь с его помощью студенты смогут реализовывать свои проекты, проводить исследования и защищать диссертации, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

«Эта технология имеет большое будущее. Если печать выполнена правильно, то в дальнейшем нет необходимости в оштукатуривании поверхностей, так как уже с первого раза можно достичь финишного качества. Мы совершенствовали эту технологию в течение пяти лет. В ТГАСУ доставили последнюю версию принтера. Нам предстоит совместно с учёными разобраться, как материалы будут вести себя в сибирских условиях и как можно повысить качество печати», — сказал директор компании Smart build Service Михаил Шиленков.

Установленный в лаборатории научно-образовательного центра «Аддитивное строительство Сибири» 3D-принтер был запущен. Его размеры составляют 4х6х4 метра, что позволяет строить полноценные одно- и двухэтажные здания, предназначенные для жилой, рабочей и социальной сферы.

«На площадке центра, помимо работы с существующими технологиями, планируется обучение студентов. В будущем это будет включать в себя научные исследования с публикацией статей и защитой диссертаций. Наша цель — реализовать архитектурно-планировочные концепции для создания коттеджных посёлков и мини-городов. Наши студенты и инженеры смогут участвовать в их реализации», — приводятся слова ректора ТГАСУ Виктора Власова.

Университет и компания также планируют реализовывать образовательные проекты, включая интеграцию модулей по 3D-строительству в текущие учебные программы. Smart build Service — российская инновационная компания, работающая в области аддитивных технологий строительства с использованием 3D-принтеров. Университет и компания договорились о сотрудничестве в сентябре на научном форуме «Инженерный экстрим» в Томске в рамках программы «Приоритет-2030».