Матвиенко жёстко прошлась по Минцифры за недостатки в «Почте России»

Разрешение проблемы касательно стратегии развития «Почты России» сильно затянуто. Главе Минцифры Максуту Шадаеву не хватает должной настойчивости, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, её цитирует ТАСС. Ведомству следует принять срочные меры для урегулирования, иначе «вопрос будет поставлен по-другому».

«Тема затянулась до такого состояния, что она уже дальше нетерпима. Главное качество любого руководителя — уметь принимать решения, не забалтывать, не затягивать, не искать объяснения, почему этого нельзя сделать. К сожалению, вы как министр, отвечающий за почту, такого решения так и не приняли», — заявила Матвиенко.

Ведомство обязано разобраться в финансово-экономической модели «Почты России» и разработать стратегию нормального функционирования. Главной задачей остаётся сохранение закрывающихся почтовых отделений в отдалённых населённых пунктах. Матвиенко отметила, что за проблемой всегда стоит конкретный человек и в этот раз им является Шадаев.