Рысёнка с незакрывающейся пастью приютят в парке «Земля Прайда» в Подмосковье

На Камчатке появился новый обитатель — рысёнок Потапыч, который стал настоящей звездой. Малыш был рождён в прошлом году и вскоре после появления на свет поселился в местном зоопарке. Однако по мере взросления стало понятно, что его новый дом оказался слишком тесным для активного и любопытного зверька. К тому же у рысёнка была необычная и довольно сложная проблема — врождённая травма челюсти, из-за которой его пасть не могла закрываться, сообщили в пресс-службе нацпарка львов «Земля Прайда».

Ситуация осложнялась тем, что найти подходящий приют для такого особенного рысёнка было не так просто. Зоопарки и заповедники, куда обращалась директор Людмила Глухова, отказывались брать малыша, поскольку его врождённый дефект требовал особого внимания и ухода. Множество попыток оказалось безрезультатными, а времени на поиски подходящего места уходило всё больше.

В конце концов решение было найдено. Благотворительная организация и зоопарк «Земля прайда», расположенный в Подмосковье, согласились приютить камчатского рысёнка. Выбранное место располагает необходимыми условиями для таких животных, а сотрудники имеют опыт в уходе за хищниками с особыми потребностями. Рысёнок прошел карантин и теперь готов к переезду. В ближайшее время его будут перевозить в Подмосковье, где он обретет новый дом.

«Мы уверены, что в нашем парке он будет чувствовать себя как дома. В нём есть все условия для нормального роста и развития рыси. Мы также уже позаботились о его медицинской справке и готовим его к вылету», — поделилась директор зоопарка Людмила Глухова. Кроме того, камчатский рысёнок станет частью важной программы по сохранению и реабилитации диких кошек в России.