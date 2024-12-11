Россияне скептически настроены к инфобизнесу: 91% не покупали обучающие курсы

Исследование социологического агентства «Вебер» выявило, что подавляющее большинство россиян (91%) никогда не приобретали обучающие материалы от инфобизнесменов. Только 7% респондентов признались, что покупали такие курсы, но из них только треть добилась желаемых результатов, сообщает ТАСС. Опрос проводился онлайн 2–3 декабря и охватил 1,2 тысячи человек, что позволяет считать его результаты репрезентативными для населения страны.

Отношение к инфобизнесу в России в основном негативное: 62% опрошенных относятся к нему отрицательно, а 73% не доверяют создателям курсов и тренингов. Лишь 12% респондентов заявили о своём доверии к инфобизнесменам, и всего 4% оценивают их деятельность положительно. Мужчины выражают меньше доверия к этой сфере, чем женщины. Более половины (59%) считают курсы инфобизнесменов бесполезными, и только 7% видят в них пользу.

Отношение к людям, покупающим курсы, также неоднозначно. 48% россиян воспринимают их отрицательно, 39% — нейтрально. Однако большинство (59%) не изменили бы своего отношения к другу, купившему курс, в то время как каждый четвёртый (25%) признался, что он бы стал думать хуже о таком человеке.

Интересно, что более половины (55%) респондентов не готовы принять на работу того, кто увлекается прохождением таких курсов. Это подчёркивает общее недоверие к эффективности обучения у инфобизнесменов. В то же время три четверти опрошенных уверены, что позитивный настрой способствует успеху в жизни. Однако в методы, такие как трансерфинг и создание карты желаний, верят немногие: 81% не доверяют трансерфингу, а карту желаний пробовали создать только 13%.