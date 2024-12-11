«Такое у нас впервые»: МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в США
МИД РФ: Поездки в США для россиян чреваты рисками, от них стоит воздержаться
МИД РФ активно призывает россиян отказаться от поездок в США. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, уточнив, что это связано с усиливающейся конфронтацией в российско-американских отношениях.
Мария Захарова о поездках в США. Видео © МИД России
«Поездки в США частным образом или по служебной необходимости чреваты серьёзными рисками. Мы неоднократно рассказывали и на конкретных примерах приводили аргументацию», — предостерегла Захарова на брифинге и добавила, что «такое у нас впервые».
Официальный представитель МИД РФ также уточнила, что российско-американские отношения балансируют на грани разрыва по вине официального Вашингтона. Поэтому гражданам РФ лучше отказаться от поездок в США и союзные им государства-сателлиты, включая Канаду и большую часть стран Евросоюза.
Вместе с этим Захарова напомнила о часто практикуемой в последнее время мошеннической схеме выманивания за границу граждан России, к которым власти Соединённых Штатов имеют якобы «претензии».
Ранее Life.ru сообщил, что президент США Джо Байден подготовил в наследство республиканцу Дональду Трампу секретный меморандум о борьбе с Россией. Документ начали разрабатывать летом 2024 года, и его основной темой стало сотрудничество между Россией, Китаем, Ираном и КНДР. Он призван подсказать, как избежать сближения четырёх стран, которые являются противниками и конкурентами Соединённых Штатов. И хотя взгляды Байдена и Трампа на глобальную политику значительно различаются, не исключено, что в переходный период чиновники будут пытаться координировать действия по вопросам национальной безопасности.
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