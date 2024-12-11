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11 декабря, 14:07

«Такое у нас впервые»: МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в США

МИД РФ: Поездки в США для россиян чреваты рисками, от них стоит воздержаться

МИД РФ активно призывает россиян отказаться от поездок в США. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, уточнив, что это связано с усиливающейся конфронтацией в российско-американских отношениях.

Мария Захарова о поездках в США. Видео © МИД России

«Поездки в США частным образом или по служебной необходимости чреваты серьёзными рисками. Мы неоднократно рассказывали и на конкретных примерах приводили аргументацию», предостерегла Захарова на брифинге и добавила, что «такое у нас впервые».

Официальный представитель МИД РФ также уточнила, что российско-американские отношения балансируют на грани разрыва по вине официального Вашингтона. Поэтому гражданам РФ лучше отказаться от поездок в США и союзные им государства-сателлиты, включая Канаду и большую часть стран Евросоюза.

Вместе с этим Захарова напомнила о часто практикуемой в последнее время мошеннической схеме выманивания за границу граждан России, к которым власти Соединённых Штатов имеют якобы «претензии».

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MACH Photos

Алена Пенчугина
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