«Они оставляют лишь руины»: Рябков раскрыл роль США в сирийском конфликте
Рябков: После входа США в страны остаются лишь руины, Сирия идёт к тому же
Американские власти на международной арене выступают в роли кукловода и создают марионеточные режимы. Их вмешательство приводит к сугубо трагическим последствиям. Положение дел в Сирии ведёт именно к такому раскладу. Об этом корреспонденту Life.ru рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Рябков про США в Сирии. Видео © Life.ru
«После прихода и вмешательства американцев оставались руины, и эти руины во многих местах не восстановлены до сих пор. Не работают институты, которые они пытались внедрить на месте того, что сломали в силу своих представлений. Нет стабильности у многих жителей и нет благосостояния, разумеется», — пояснил замминистра.
Рябков добавил, что не желает Сирии участи государств, разрушенных США, однако всё происходящее там вызывает тревогу. Американские власти пытаются демонстрировать позицию наблюдателя, однако все их действия можно назвать «легендированием», заключил дипломат.
Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила оппозиционная «Сирийская национальная армия». Башар Асад согласился оставить пост и уехал за пределы страны. Ему и его семье было предоставлено убежище в Москве по личному указанию Владимира Путина. Власти США начали придумывать новую стратегию действий в Сирии после обострения ситуации в данном регионе.
Между тем стоит отметить, что в наше время ни один конфликт в мире не обходится без вмешательства Штатов. Так, администрация уходящего президента Джо Байдена активно спонсировала киевский режим, лезла в конфликт Израиля и Палестины, а теперь взялась за Сирию. На проблемы своей страны Штаты не обращают внимания, хотя американская экономика терпит крах.
Life.ru / Kandinsky 3.1