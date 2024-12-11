Американские власти на международной арене выступают в роли кукловода и создают марионеточные режимы. Их вмешательство приводит к сугубо трагическим последствиям. Положение дел в Сирии ведёт именно к такому раскладу. Об этом корреспонденту Life.ru рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков про США в Сирии. Видео © Life.ru

«После прихода и вмешательства американцев оставались руины, и эти руины во многих местах не восстановлены до сих пор. Не работают институты, которые они пытались внедрить на месте того, что сломали в силу своих представлений. Нет стабильности у многих жителей и нет благосостояния, разумеется», — пояснил замминистра.