В Третьяковскую галерею вернут картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван»

Полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», широко известное также под наименованием «Иван Грозный убивает своего сына», вновь займёт своё место в постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

«Третьяковская галерея представила выставочный проект под названием «Иван Грозный и сын его Иван. Возвращение», — сообщили представители пресс-службы музея. В галерее уточнили, что после инцидента с повреждением картины 25 мая 2018 года её сотрудники сразу же приступили к работам по восстановлению произведения.

«Реставраторам и исследователям, применяя знания прошлых поколений и современное оборудование, удалось достичь значительных успехов в изучении механизмов повреждения и восстановлении утрат за четыре года. Сегодня Третьяковская галерея готова объявить о возвращении картины в постоянную экспозицию, где она будет защищена уникальной климатической антивандальной капсулой», — добавили в музее. Выставка, после которой полотно Репина останется в постоянной коллекции галереи, будет доступна с 17 декабря 2024 года по 2 ноября 2025 года.

Кроме того, галерея подчеркнула, что выставка в постоянной экспозиции на Лаврушинском переулке расскажет «драматическую историю создания и бытования произведения». Гостям будет предоставлена возможность увидеть этюды и эскизы, демонстрирующие кропотливый процесс работы Репина над композицией, выбором персонажей и историческими деталями.

Также в рамках выставки будет представлена архивная документация, которая освещает общественную реакцию на полотно, хронику первого нападения на картину в 1913 году и проведённые реставрационные работы. Значительная часть проекта будет посвящена мерам по сохранению полотна на протяжении века.

Картина Репина была серьезно повреждена 25 мая 2018 года, когда в Третьяковской галерее 37-летний Игорь Подпорин, приехавший из Воронежской области, разбил стекло и повредил полотно. Холст был порван в трёх местах, также пострадала рама.