«Хороший ритуал»: Медведев рассказал, что помогает ему взбодриться с утра
Медведев: Взбодриться после долгих перелётов мне помогает чашка зелёного чая
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что для получения зарядка бодрости после долгих перелётов, в том числе и в Китай, он выполняет определённый ритуал. Как оказалось, секрет кроется в чашке зелёного чая после пробуждения.
«Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего зелёного чая с утра. Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг, который присутствует у людей из Москвы», — рассказал Медведев журналистам во время визита в Пекин, отвечая на вопрос о любимых местных блюдах и своих повседневных ритуалах.
Напомним, Медведев накануне прибыл в Пекин с двухдневным визитом. В Поднебесной он проведёт встречи с высшим руководством КНР, а также посетит местные достопримечательности.
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