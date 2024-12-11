Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 14:17

«Хороший ритуал»: Медведев рассказал, что помогает ему взбодриться с утра

Медведев: Взбодриться после долгих перелётов мне помогает чашка зелёного чая

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что для получения зарядка бодрости после долгих перелётов, в том числе и в Китай, он выполняет определённый ритуал. Как оказалось, секрет кроется в чашке зелёного чая после пробуждения.

«Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего зелёного чая с утра. Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг, который присутствует у людей из Москвы», — рассказал Медведев журналистам во время визита в Пекин, отвечая на вопрос о любимых местных блюдах и своих повседневных ритуалах.

Напомним, Медведев накануне прибыл в Пекин с двухдневным визитом. В Поднебесной он проведёт встречи с высшим руководством КНР, а также посетит местные достопримечательности.

Медведев перечислил союзников России в военной сфере
Медведев перечислил союзников России в военной сфере
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Мария Любицкая
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar