«Хороший ритуал»: Медведев рассказал, что помогает ему взбодриться с утра

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что для получения зарядка бодрости после долгих перелётов, в том числе и в Китай, он выполняет определённый ритуал. Как оказалось, секрет кроется в чашке зелёного чая после пробуждения.

«Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего зелёного чая с утра. Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг, который присутствует у людей из Москвы», — рассказал Медведев журналистам во время визита в Пекин, отвечая на вопрос о любимых местных блюдах и своих повседневных ритуалах.