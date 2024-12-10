Дмитрий Медведев прибыл в Китай с двухдневным визитом
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Китай. Двухдневный визит в столицу Поднебесной он посвятит встречам с высшим руководством КНР.
Также для председателя партии «Единая Россия» проведут экскурсию по Музею истории КПК, а после Медведев посетит Памятник народным героям для возложения венка. Затем ожидается пресс-конференция с подведением итогов поездки.
Визит в КНР недавно совершала и глава МИД Германии Анналена Бербок. Перед поездкой немецкий дипломат нагрубила китайским властям из-за дружбы с Россией.
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