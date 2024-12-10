Дмитрий Медведев прибыл в Китай с двухдневным визитом

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Китай. Двухдневный визит в столицу Поднебесной он посвятит встречам с высшим руководством КНР.

Также для председателя партии «Единая Россия» проведут экскурсию по Музею истории КПК, а после Медведев посетит Памятник народным героям для возложения венка. Затем ожидается пресс-конференция с подведением итогов поездки.