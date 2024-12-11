Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 15:30

Россиянам назвали продукт, снижающий уровень «плохого» холестерина

Врач посоветовал россиянам есть творог. Обложка © freepik.com / Racool_studio

Врач посоветовал россиянам есть творог. Обложка © freepik.com / Racool_studio

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин дал россиянам диетический совет. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что употребление творога снижает уровень «плохого» холестерина.

Агапкин объяснил, что метионин — аминокислота, которая содержится в твороге — обладает липотропным действием и положительно влияет на функцию печени, в том числе приводит к снижению уровня холестерина. Он отметил, что это вещество помогает выводить из организма избыточное количество жиров, уменьшая их концентрацию в крови.

Сергей Агапкин подчеркнул, что творог — это важный продукт питания, который легко включить в рацион для улучшения здоровья. Он добавил, что для достижения наилучших результатов важно употреблять варианты с низким содержанием жира.

Ранее эксперт также опровергнул распространённое заблуждение об инфаркте и инсульте. Медик заявил, что животные жиры не запрещены к употреблению пациентам, перенесшим эти диагнозы. Он подчеркнул, что не все продукты одинаково вредны. Врач также отметил, что некоторые виды животных жиров могут быть полезными, если они употребляются в умеренных количествах и являются частью сбалансированной диеты.

Так, Агапкин посоветовал пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями выбирать продукты с содержанием жирных кислот омега-3, которые можно найти в рыбе и других морепродуктах. При этом он предупредил, что важно избегать трансжиров, которые содержатся в некоторых промышленных продуктах: например, маргарине и фастфуде.

Врач также обратил внимание на важность регулярных медицинских осмотров и контроля уровня холестерина в крови. Правильное питание — это ключевой аспекты профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Агапкин порекомендовал не только следить за рационом, но и активно заниматься физической активностью, так как регулярные упражнения способствуют улучшению обмена веществ.

Диетолог посоветовала ряд полезных при менопаузе продуктов
Диетолог посоветовала ряд полезных при менопаузе продуктов

Напомним, что недавно врачи рассказали кому стоит отказаться от творога. В список вошли аллергики и люди с атеросклерозом, ожирением и проблемами с почками.

Валентина Раппопорт
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar