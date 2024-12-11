Россиянам назвали продукт, снижающий уровень «плохого» холестерина

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин дал россиянам диетический совет. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что употребление творога снижает уровень «плохого» холестерина.

Агапкин объяснил, что метионин — аминокислота, которая содержится в твороге — обладает липотропным действием и положительно влияет на функцию печени, в том числе приводит к снижению уровня холестерина. Он отметил, что это вещество помогает выводить из организма избыточное количество жиров, уменьшая их концентрацию в крови.

Сергей Агапкин подчеркнул, что творог — это важный продукт питания, который легко включить в рацион для улучшения здоровья. Он добавил, что для достижения наилучших результатов важно употреблять варианты с низким содержанием жира.

Ранее эксперт также опровергнул распространённое заблуждение об инфаркте и инсульте. Медик заявил, что животные жиры не запрещены к употреблению пациентам, перенесшим эти диагнозы. Он подчеркнул, что не все продукты одинаково вредны. Врач также отметил, что некоторые виды животных жиров могут быть полезными, если они употребляются в умеренных количествах и являются частью сбалансированной диеты.

Так, Агапкин посоветовал пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями выбирать продукты с содержанием жирных кислот омега-3, которые можно найти в рыбе и других морепродуктах. При этом он предупредил, что важно избегать трансжиров, которые содержатся в некоторых промышленных продуктах: например, маргарине и фастфуде.

Врач также обратил внимание на важность регулярных медицинских осмотров и контроля уровня холестерина в крови. Правильное питание — это ключевой аспекты профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Агапкин порекомендовал не только следить за рационом, но и активно заниматься физической активностью, так как регулярные упражнения способствуют улучшению обмена веществ.