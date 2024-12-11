Монахи на острове Колди в Британии: десятилетия насилия и безнаказанности

На британском острове Колди, известном своей живописной природой, католические монахи на протяжении десятилетий совершали сексуальные преступления против детей, оставаясь безнаказанными. Об этом стало известно из отчёта, опубликованного в 2024 году, который вскрыл ужасающие факты насилия над более чем 50 несовершеннолетними. Об этом сообщает Daily Mail.

Изначально скрытые под покровом монашества, преступления совершались с 1960-х по 2000-е годы. Среди насильников выделяется фигура отца Таддеуша Котика, который использовал различные уловки для завоевания доверия родителей и детей. Он представлялся ветераном Второй мировой войны, что позволило ему получить британское гражданство и поселиться на острове. Котик ухаживал за животными и предлагал услуги няни, чтобы оставаться с детьми наедине. В 1992 году он умер, так и не понеся наказания за свои преступления.

Другой монах, Пол Эштон, скрывался под вымышленным именем и был осуждён в 2012 году за хранение детской порнографии. В 2011 году за аналогичное преступление был арестован монах Джон Шеннон. Несмотря на это, многие злодеяния остались нераскрытыми.

Отчёт, подготовленный бывшим заместителем комиссара полиции Джен Пиклз, основывается на свидетельствах 16 выживших и архивных материалах. Он содержит 12 рекомендаций для предотвращения подобных случаев в будущем, включая обязательные проверки всех жителей острова и регулярные тренинги по безопасности.

Настоятель аббатства Ян Росси, инициировавший расследование, сообщил, что часть мер уже внедрена. Однако многие пострадавшие считают, что этого недостаточно для полной реабилитации острова. Основатель кампании в поддержку жертв Кевин О’Коннелл подчеркнул, что рекомендации должны быть юридически закреплены.