Певец Ильдар Абдразаков возглавит Севастопольский театр оперы и балета

Оперный певец Ильдар Абдразаков получил пост руководителя Севастопольского государственного театра оперы и балета. О назначении всемирно известного баса на должность сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

В своём посте министр Ольга Борисовна поздравила Абдразакова с назначением. Министр пожелала ему успехов и вдохновения. Солист труппы Мариинского и Большого театров Ильдар Абдразаков увлёкся музыкой ещё в детстве. В пять лет он начал обучаться игре на фортепиано, но вскоре прекратил занятия. По мнению педагогов, у будущего певца отсутствовал слух. После этого образование сына на себя взял его отец — оперный певец Аскар Абдразаков.

Сейчас Абдразаков носит звание заслуженного артиста России, а также лауреата Государственной премии Российской Федерации. Певец также входит в число лучших басов мира. Его международная карьера началась в 2001 году, и с тех пор он стал постоянным участником постановок в мировых театрах. В разное время он выступал на сценах ведущих оперных сценах, таких как Ла Скала, Метрополитен-опера и Венская государственная опера. За свою карьеру Абдразаков удостоился двух премий «Грэмми». Их он получил за «Лучший классический альбом» и «Лучшее хоровое пение».

Севастопольский театр оперы и балета, которым будет руководить оперный певец, возводят на мысе Хрустальном. Это стало возможным благодаря поручению президента РФ Владимира Путина. Театр должен стать частью большого культурного комплекса. В него войдут хореографическая академия и художественная галерея.

Основной зал театра будет рассчитан на 1100 зрителей, а малый — на 200. Несмотря на продолжающееся строительство, учреждение уже даёт спектакли для зрителей. Например, летом 2024 года труппа представила премьеру «Грозового перевала» по мотивам произведения Эмили Бронте.