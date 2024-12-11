На Таймыре установили мировой рекорд, приготовив порцию сагудая весом 300 кг

В Дудинке в Красноярском крае приготовили трёхсоткилограммовую закуску из сырой рыбы. Сагудай, который предпочитали ещё древние народы Крайнего Севера, сделали в честь празднования Дня Таймыра, пишет местное издание «Сибирский Новостной».

Сагудай — это традиционное блюдо, которое издавна готовилось в северных районах России. Его основу составляет сырая рыба, чаще всего белая: пелядь, сиг, щекур, муксун и пыжьян.

В этом году для создания гигантского сагудая использовали свежемороженую рыбу, однако, как отметил эксперт Таймырского дома народного творчества Дмитрий Чуприн, в классическом варианте блюда важно, чтобы ингредиенты были свежие. Это нужно для сохранения уникального вкуса.

Чтобы поставить гастрономический мировой рекорд, специалисты работали два дня подряд. К подготовке были привлечены не только повара, но и художники-косторезы, которые изготовили специальную ледяную чашу для подачи блюда весом несколько тонн.

На создание такого огромного сагудая ушло 650 килограммов свежемороженой рыбы, 60 килограммов репчатого лука, 21 литр масла, а также свыше трёх килограммов черного перца и соли. Этот набор ингредиентов позволил приготовить рекордное по размерам блюдо, которое в итоге весило 308,8 килограммов.

Рекордный сагудай стал не только гастрономическим достижением, но и культурным событием, которое объединило людей, гордящихся своей историей и традициями. Этот проект показал уникальность Таймыра и его наследия, ведь сагудай — это не просто еда, а часть духовной жизни и обычаев местных народов, которые передаются из поколения в поколение.