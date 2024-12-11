Якутские офтальмологи удалили катаракту у 100 пациентов за рекордное время

Врачи Якутской республиканской офтальмологической клинической больнице установили уникальный рекорд. За 2 часа 18 минут девять хирургов-офтальмологов провели 100 операций по удалению катаракты. Достижение зафиксировано экспертами Книги рекордов России и посвящено 100-летнему юбилею офтальмологической службы республики, который будет отмечаться в 2025 году. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Операции проводились в двух операционных залах, где одновременно работали девять хирургов, а также средний и младший медицинский персонал. Использовались современные микроскопы и другие высокотехнологичные устройства, что позволило проводить хирургические манипуляции с высокой скоростью и без ущерба для качества. Пациентам заменяли помутневшие хрусталики на искусственные линзы, что является стандартной практикой в офтальмологической хирургии.

По словам главного врача больницы Ивана Луцкана, в учреждении не в первый раз проводятся массовые операции. Случались ситуации, когда число хирургических вмешательств доходило до 160. Однако сейчас событие было приурочено к столетию больницы. Он подчеркнул, что скорость никак не повлияла на результат, и все пациенты остались довольны.

Главный офтальмолог Минздрава Якутии Екатерина Захарова добавила, что операции по удалению катаракты требуют значительных навыков и опыта. «Мы счастливы, что смогли установить такой рекорд. Операция проводится в течение 15 минут, но в это время вложен огромный труд высококвалифицированного персонала больницы», — сказала она.

Среди пациентов, которым было проведено удаление катаракты, были люди в возрасте от 60 до 80 лет. Половина из них смогла вернуться домой сразу после процедуры, поскольку на восстановление требуется всего один день. Остальным назначены операции на второй глаз на следующий день.

Эксперты Книги рекордов России Юлия и Владимир Пронины отметили, что рекорд в области медицины требует особого внимания. Они были впечатлёны слаженной работой команды, которая показала высокий уровень профессионализма и заботы о пациентах.